Понад 25 тисяч спортсменів із 107 країн зібрались на World Masters Games 2025 у Тайвані. Попри міжнародні санкції, російські учасники взяли участь у змаганнях під власним прапором та в національній формі, пише 24 канал з посиланням на IMGA.

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Бубка знову потрапив у скандал

Рішення допустити спортсменів із Росії з національною символікою спричинило хвилю обурення у спортивних колах. Російські учасники були помічені на турнірі в екіпіруванні з державними кольорами, деякі відкрито демонстрували російські прапори під час виступів та фотосесій.

В акаунті з’явилися репости сторіс російських спортсменів, зокрема одне зображення, де представники Росії, України, Таджикистану та Литви позують разом із підписом "Спорт об'єднує нас". Цей жест викликав особливо гостру реакцію через триваючу повномасштабну війну, яку Росія веде проти України.

Організація, яка дозволила це, перебуває під керівництвом Сергія Бубки, який очолює її з 2022 року.

На вчинок Бубки відреагував Владислав Гераскевич. Він вважає, що колишній спортсмен має понести відповідальність за свої дії.

Бубка – чорт. Він має нести покарання за злочини проти України, бути виключеним з НОК України, і в жодному разі не має права носити звання "Герой України",

– написав Гераскевич.

Відзначимо, що Сергій Бубка неодноразово потрапляв у скандали пов'язані з російськими спортсменами.