Багаторазовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа прокоментував скандальну ситуацію із Софією Лискун. Титулований спортсмен здивований рішенням колишньої партнерки по збірній змінити українське громадянство на російське, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
Читайте також "Насипали грошей і тепер вмикається пропаганда": як в Україні реагують на зраду Лискун
Що сказав Середа про зрадницю Лискун?
Після отримання російського громадянства Лискун звинуватила українських тренерів у некомпетентності. Однак її твердження спростував Середа.
Якраз ці тренери зробили з Софії чемпіонку Європи, призерку чемпіонатів світу і так далі. Всі досягнення, які вона на цей момент має – це завдяки роботі нашого тренерського складу, зокрема Іллі Євгеновича Целютіна і Тамари Володимирівни Токмачової, які допомагають, супроводжують, тренують, аналізують помилки. Вони зробили велетенський вклад у те, щоб вона була з нагородами,
– розповів Середа.
Що спонукало Лискун змінити громадянство?
19-річний спортсмен зазначив, що несподіване рішення Лискун змінити громадянство стало для усіх шоком. Олексій не розуміє справжніх мотивів такого вчинку.
Моя реакція, реакція команди, реакція всього тренерського складу, спортсменів – це був шок. Це було повне нерозуміння, що змусило її так зробити, чому вона сама захотіла. Ми всі не знаємо, чому так сталося. Так, у неї бабуся в Росії живе, але, як на мене, це не привід змінювати українське громадянство на громадянство РФ. Це абсолютна маячня, тому це був шок,
– зауважив Середа.
Багаторазовий чемпіон Європи також відреагував на заяву Лискун про неналежні умови для тренувань в Україні.
Це абсолютна маячня. У нас є заробітна платня, у нас створені усі необхідні умови для якісних тренувань. Звичайно, у нас є дурний сусід, який нас постійно бомбить, через що нам дуже часто, доводиться спускатися в бомбосховище, ховатися від ракет і так далі. Ми інколи не висипаємося. Але всі умови – басейн, зал, харчування, проживання, подорожі, реабілітація, екіпіровка – це все у нас є,
– сказав український стрибун у воду.
Чи варто відсторонити Лиску від міжнародних змагань?
Середа вважає застосування санкцій стосовно Лискун нормальним кроком. На думку спортсмена, її вчинок – це справжня зрада. Олексій не розуміє, як можна було отримати громадянство країни, яка щодня бомбардує, окуповує території та тероризує населення.
"Тобто Росія тобі заважала нормально тренуватися тим, що бомбила тебе і вбивала людей в Україні, не давала висипатися і приходити нормально на тренування, а ти береш і приїжджаєш якраз у країну-агресор. Це унікальний випадок. Я не знаю, навіщо вона це зробила", – додав Середа.
Федерація України зі стрибків у воду виключила Софію Лискун зі складу збірної України та позбавила усіх звань та нагород. На спортсменку очікує відсторонення від міжнародних змагань.
Збірна України зі стрибків у воду / фото Ukrainian Diving Federation
Як Україна виступила на Євро-2025 зі стрибків у воду?
- Зазначимо, що за підсумком чемпіонату Європи-2025 в Анталії збірна України посіла перше місце в медальному заліку. Наші спортсмени здобули сім нагород, в тому числі п'ять золотих.
- Софія Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді разом з Олексієм Середою, Ксенією Байло та Кіріллом Болюхом. Крім того, Лискун здобула "срібло" у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
- України вперше в історії здобула п'ять золотих медалей на континентальній першості та втретє виграла медальний залік (2013, 2023, 2025).