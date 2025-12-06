Многократный чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа прокомментировал скандальную ситуацию с Софией Лыскун. Титулованный спортсмен удивлен решением бывшей партнерши по сборной изменить украинское гражданство на российское, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
Что сказал Середа о предательнице Лыскун?
После получения российского гражданства Лыскун обвинила украинских тренеров в некомпетентности. Однако ее утверждение опроверг Середа.
Как раз эти тренеры сделали из Софии чемпионку Европы, призерку чемпионатов мира и так далее. Все достижения, которые она на данный момент имеет – это благодаря работе нашего тренерского состава, в частности Ильи Евгеньевича Целютина и Тамары Владимировны Токмачевой, которые помогают, сопровождают, тренируют, анализируют ошибки. Они сделали огромный вклад в то, чтобы она была с наградами,
– рассказал Середа.
Что побудило Лискун сменить гражданство?
19-летний спортсмен отметил, что неожиданное решение Лыскун сменить гражданство стало для всех шоком. Алексей не понимает истинных мотивов такого поступка.
Моя реакция, реакция команды, реакция всего тренерского состава, спортсменов – это был шок. Это было полное непонимание, что заставило ее так сделать, почему она сама захотела. Мы все не знаем, почему так произошло. Да, у нее бабушка в России живет, но, как по мне, это не повод менять украинское гражданство на гражданство РФ. Это абсолютный бред, поэтому это был шок,
– отметил Середа.
Многократный чемпион Европы также отреагировал на заявление Лискун о ненадлежащих условиях для тренировок в Украине.
Это абсолютный бред. У нас есть заработная плата, у нас созданы все необходимые условия для качественных тренировок. Конечно, у нас есть глупый сосед, который нас постоянно бомбит, из-за чего нам очень часто, приходится спускаться в бомбоубежище, прятаться от ракет и так далее. Мы иногда не высыпаемся. Но все условия – бассейн, зал, питание, проживание, путешествия, реабилитация, экипировка – это все у нас есть,
– сказал украинский прыгун в воду.
Стоит ли отстранить Лыску от международных соревнований?
Середа считает применение санкций в отношении Лыскун нормальным шагом. По мнению спортсмена, ее поступок – это настоящая измена. Алексей не понимает, как можно было получить гражданство страны, которая ежедневно бомбит, оккупирует территории и терроризирует население.
"То есть Россия тебе мешала нормально тренироваться тем, что бомбила тебя и убивала людей в Украине, не давала высыпаться и приходить нормально на тренировки, а ты берешь и приезжаешь как раз в страну-агрессор. Это уникальный случай. Я не знаю, зачем она это сделала", – добавил Середа.
Федерация Украины по прыжкам в воду исключила Софию Лискун из состава сборной Украины и лишила всех званий и наград. Спортсменку ожидает отстранение от международных соревнований.
Сборная Украины по прыжкам в воду / фото Ukrainian Diving Federation
Как Украина выступила на Евро-2025 по прыжкам в воду?
- Отметим, что по итогам чемпионата Европы-2025 в Анталии сборная Украины заняла первое место в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали семь наград, в том числе пять золотых.
- София Лискун стала чемпионкой Европы в смешанной команде вместе с Алексеем Середой, Ксенией Байло и Кириллом Болюхом. Кроме того, Лыскун завоевала "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
- Украина впервые в истории получила пять золотых медалей на континентальном первенстве и в третий раз выиграла медальный зачет (2013, 2023, 2025).