Многократный чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа прокомментировал скандальную ситуацию с Софией Лыскун. Титулованный спортсмен удивлен решением бывшей партнерши по сборной изменить украинское гражданство на российское, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Что сказал Середа о предательнице Лыскун?

После получения российского гражданства Лыскун обвинила украинских тренеров в некомпетентности. Однако ее утверждение опроверг Середа.

Как раз эти тренеры сделали из Софии чемпионку Европы, призерку чемпионатов мира и так далее. Все достижения, которые она на данный момент имеет – это благодаря работе нашего тренерского состава, в частности Ильи Евгеньевича Целютина и Тамары Владимировны Токмачевой, которые помогают, сопровождают, тренируют, анализируют ошибки. Они сделали огромный вклад в то, чтобы она была с наградами,

– рассказал Середа.

Что побудило Лискун сменить гражданство?

19-летний спортсмен отметил, что неожиданное решение Лыскун сменить гражданство стало для всех шоком. Алексей не понимает истинных мотивов такого поступка.

Моя реакция, реакция команды, реакция всего тренерского состава, спортсменов – это был шок. Это было полное непонимание, что заставило ее так сделать, почему она сама захотела. Мы все не знаем, почему так произошло. Да, у нее бабушка в России живет, но, как по мне, это не повод менять украинское гражданство на гражданство РФ. Это абсолютный бред, поэтому это был шок,

– отметил Середа.

Многократный чемпион Европы также отреагировал на заявление Лискун о ненадлежащих условиях для тренировок в Украине.

Это абсолютный бред. У нас есть заработная плата, у нас созданы все необходимые условия для качественных тренировок. Конечно, у нас есть глупый сосед, который нас постоянно бомбит, из-за чего нам очень часто, приходится спускаться в бомбоубежище, прятаться от ракет и так далее. Мы иногда не высыпаемся. Но все условия – бассейн, зал, питание, проживание, путешествия, реабилитация, экипировка – это все у нас есть,

– сказал украинский прыгун в воду.

Стоит ли отстранить Лыску от международных соревнований?

Середа считает применение санкций в отношении Лыскун нормальным шагом. По мнению спортсмена, ее поступок – это настоящая измена. Алексей не понимает, как можно было получить гражданство страны, которая ежедневно бомбит, оккупирует территории и терроризирует население.

"То есть Россия тебе мешала нормально тренироваться тем, что бомбила тебя и убивала людей в Украине, не давала высыпаться и приходить нормально на тренировки, а ты берешь и приезжаешь как раз в страну-агрессор. Это уникальный случай. Я не знаю, зачем она это сделала", – добавил Середа.

Федерация Украины по прыжкам в воду исключила Софию Лискун из состава сборной Украины и лишила всех званий и наград. Спортсменку ожидает отстранение от международных соревнований.

Сборная Украины по прыжкам в воду / фото Ukrainian Diving Federation

