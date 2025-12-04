На офіційному сайті Федерації України зі стрибків у воду з'явилась заява щодо вчинку Софії Лискун. Українська сторона висловила своє глибоке обурення та рішуче засудила дії спортсмени національної збірної, інформує 24 Канал.

Як у Федерації відреагували на рішення Лискун?

У заяві йдеться, що стрибунка у воду не повідомила тренерський штаб, Федерацію чи Міністерство молоді і спорту України про рішення зміни громадянства.

Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені. У нашій спортивній родині є тренери та батьки спортсменів, які стали на захист і боронять Україну. Тому кожен, хто виходить на змагання під синьо-жовтим прапором, має усвідомлювати високу ціну цієї честі та відповідальності,

– йдеться у заяві Федерації.

На позачерговому засіданні Виконавчого комітету Федерації України зі стрибків у воду було одноголосно ухвалено рішення про негайне виключення Софії Лискун зі складу національної збірної команди України та позбавлення її всіх звань і нагород, отриманих під егідою Федерації.

Окрім цього українська федерація звернеться до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати для Лискун "карантин", який назначають спортсменам, які змінюють громадянство.

"Ми залишаємо за собою право ініціювати додаткові заходи згідно з законодавством України та внутрішніми регламентами Федерації, щоб унеможливити подібні випадки надалі. Честь виступати під державним прапором України – це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати", – підсумували у Федерації.

Україна спробує досягти відсторонення Лискун від міжнародних змагань?

Раніше на таке рішення Лискун вже відреагували президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Міністр наголосив на тому, що Україна зробить усе від себе можливе, аби таке рішення Лискун стало закінченням її професійної кар'єри.

"Ми зробимо все, щоб вона взагалі не змогла виступати на міжнародних змаганнях за Росію. Я вважаю, що це зрада, і ми точно будемо вимагати від Міжнародної федерації тотальної дискваліфікації Лискун. Ми будемо діяти в правовій площині. І я впевнений, що на цьому вона закінчила спортивну кар'єру", – сказав Бідний в інтерв'ю Чемпіону.

Як Лискун пояснила свою зміну громадянства?