Таке рішення Софія Лискун стало справжньою несподіванкою для українського спорту. 24 Канал зібрав реакції українців на отримання російського громадянства спортсменкою.

До теми Не тільки Лискун: які відомі українські спортсмени змінили громадянство

Чому Лискун відмовилась від виступів за збірну України?

Віцечемпіонка світу заявила, що в Україні зіштовхнулась із дискримінацією через своє продовження спілкування із першою тренеркою, яка виїхала до Москви.

Також Лискун заявляла у коментарі російському ЗМІ про некомпетентний підхід підготовки спортсменів в Україні.

У нас у Києві в басейні висіло величезними літерами: "Спорт поза політикою". Але перші, хто потрапили під удар, звичайно ми, спортсмени,

– говорила Лискун.

Окрім цього Софія додала, що на її рішення відректись від українського громадянства повпливали ще інша низка факторів. Однак про що саме йшла мова спортсменка не уточнила.

Вона наголошувала, що через усі ці фактори була змушена звертатись за допомогою до психотерапевта та психіатра.

Як в українському спорті реагують на рішення Лискун?

Одними із перших на вчинок стрибунки у воду відреагували президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Гутцайт у коментарі виданню Чемпіон заявив, що такий вчинок Лискун є зрадою.

"Ця дівчинка переїхала з Луганська до Києва у 2014 році, виступала за збірну України, мала проукраїнську позицію. Це просто зрада. У мене це не укладається в голові. Навіщо це робити, особливо зараз, коли ми вистояли і продовжуємо виборювати свою незалежність", – заявив Гутцайт.

Бідний наголосив, що зміна громадянства Софією стала для усіх несподіванкою. Адже спортсменка навіть не натякала на можливе бажання перейти виступати за іншу країну.

Лискун сама сказала, що підтримувала зв'язок зі своїм тренером, який працював у Москві. Це говорить про те, що на неї здійснювався вплив з боку російської пропаганди, спецслужб, які зрежисували цю виставу,

– сказав Бідний.

Міністр розповів, що Лискун взяв відпустку за власний рахунок, аби виїхати у Польщу, де у неї є друга половинка. Після чого вона раптово повернулась до рідного Луганська. Бідний запевнив, що українська сторона зробить усе від себе можливе, аби Лискун взагалі не змогла виступати за Росію на міжнародних змаганнях.

Бідний додав, що на цьому професійна кар'єра Софії закінчена.

Відомий коментатор Роман Бебех також відреагував на ганьбу 23-річної віцечемпіонки світу зі стрибків у воду.

Скелетоніст Владислав Гераскевич коротко прокоментував вчинок Лискун, додавши у свій профіль в соцмережі Х відео з її інтерв'ю для пропагандистської преси.

"Учасниця двох Олімпіад під прапором України Софія Лискун змінила громадянство на російське… Причиною стала "ігра в одні ворота", й, судячи з інтерв’ю, якісь психічні відхилення спортсменки… Не знаю, що тут ще можна коментувати. Гидко. Бридко. Соромно", – написав Гераскевич.