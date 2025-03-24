Цього року в Міжнародному олімпійському комітеті відбулась зміна керівництва. Замість Томаса Баха організацію вперше в історії очолила жінка – 41-річна Кірсті Ковентрі з Зімбабве.

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Крок назустріч терористам

Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання одразу вирішила продовжити політику Баха щодо спортсменів з Росії та Білорусі. Колишній президент МОК захищав права представників країн-терористок брати участь у міжнародних змаганнях.

Ковентрі також виступає проти повного усунення цих атлетів. Ба більше, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports, Кірсті планує розпочати перемовини щодо повного повернення Росії та Білорусі на міжнародні змагання, в тому числі Олімпійські ігри.

Кірсті заявила: "Я проти заборон, але вважаю, що кожну ситуацію потрібно розглядати індивідуально. Я б хотіла створити спеціальну робочу групу, яка розробить політику і рекомендації, якими ми зможемо керуватися у конфліктах. В Африці зараз відбуваються жахливі конфлікти. На жаль, вони нікуди не зникають. То як ми збираємося захищати та підтримувати спортсменів? Як ми забезпечимо можливість участі всіх спортсменів в Олімпійських іграх? Наша відповідальність – гарантувати їхню безпеку та підтримку вже під час Ігор. Це тонкий баланс. Але в кінцевому підсумку я вважаю, що в інтересах олімпійського руху – домогтися представництва всіх спортсменів".

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Також Кірсті не відповіла негативно на питання, чи буде Росія допущена до зимових Олімпійських ігор-2026. Голова МОК зазначила, що це рішення буде прийняте колективно всіма членами організації.

Нагадаємо, що за каденції Томаса Баха МОК дозволяв федераціям окремо вирішувати питання допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Через це багато представників країн-терористок мали змогу брати участь в турнірах у нейтральному статусі.