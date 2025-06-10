Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA) розглядає питання допуску російських спортсменів під нейтральним прапором, але розслідування виявило серйозні порушення. Більшість атлетів не відповідають критеріям нейтральності, пише 24 канал з посиланням на "Трибуну".

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Як відреагували на порушення

Згідно з отриманими даними, 18 із 31 атлета не відповідають критеріям нейтральності, встановленим МОК, що ставить під сумнів їхню участь у змаганнях.

Редакція "Трибуни" звернулася до IWGA із запитом щодо статусу російських спортсменів, які змагаються під нейтральним прапором. У відповідь організація підтвердила отримання запиту та зазначила, що питання перебуває на розгляді у координації з відповідними керівними органами.

"Дякуємо за ваше повідомлення та за надану детальну інформацію щодо відповідних спортсменів. Підтверджуємо отримання вашого запиту та запевняємо, що це питання наразі перебуває на розгляді у координації з відповідними керівними органами відповідно до політики діяльності IWGA та чинних керівних принципів МОК" – зазначили у відповіді організації.

Відзначимо, що журналісти "Трибуни" провели детальний аналіз списку спортсменів, допущених до змагань під нейтральним статусом.