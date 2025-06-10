Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) рассматривает вопрос допуска российских спортсменов под нейтральным флагом, но расследование выявило серьезные нарушения. Большинство атлетов не соответствуют критериям нейтральности, пишет 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

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Как отреагировали на нарушения

Согласно полученным данным, 18 из 31 атлета не соответствуют критериям нейтральности, установленным МОК, что ставит под сомнение их участие в соревнованиях.

Редакция "Трибуны" обратилась к IWGA с запросом относительно статуса российских спортсменов, которые соревнуются под нейтральным флагом. В ответ организация подтвердила получение запроса и отметила, что вопрос находится на рассмотрении в координации с соответствующими руководящими органами.

"Спасибо за ваше сообщение и за предоставленную подробную информацию о соответствующих спортсменах. Подтверждаем получение вашего запроса и уверяем, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в координации с соответствующими руководящими органами в соответствии с политикой деятельности IWGA и действующих руководящих принципов МОК" – отметили в ответе организации.

Отметим, что журналисты "Трибуны" провели детальный анализ списка спортсменов, допущенных к соревнованиям под нейтральным статусом.