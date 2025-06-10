Российский спорт оказался в изоляции после начала полномасштабной войны в Украине. Россиян не допускают к международным соревнованиям, однако в этом правиле бывают исключения. Очередной скандал произошел на Всемирных играх, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

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Проверка лишь условная

Этот турнир является аналогом Олимпийских игр, но включает в себя виды спорта не из олимпийской программы. В этом году Всемирные игры состоятся в китайском городе Чэнду с 7 по 17 августа.

Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) подошла к вопросу санкций по примеру Международного олимпийского комитета. Российским командам запретили участвовать в турнирах.

Зато индивидуальные атлеты допускаются только в нейтральном статусе. Более того, они должны доказать свою непричастность к военным формированиям России и не поддерживать войну против Украины.

Однако, к сожалению, не всегда эти "нейтральные" спортсмены действительно нейтральны. На Всемирные игры заявился 31 атлет из России, но у 18-ти из них были найдены связи с армией страны-террористки.

Чья "нейтральность" фиктивная?

Особенно не скрывали своей поддержки войны самбистки Вера Лоткова, Нина Сердюк, София Истомина, Анжела Гаспарян и Яна Полякова. Девушки в феврале 2024 года приняли участие во всероссийских соревнованиях по боевому самбо, которые были посвящены памяти ликвидированных российских оккупантов.

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Более того, Лоткова еще и публично поддержать войну после победы на ЧМ-2024 по самбо. Она посвятила триумф своему отцу-оккупанту, который уже второй год воюет против Украины. А Анжела Гаспарян признавалась, что является прапорщиком и выступает за Вооруженные силы России.



Российские самбистки на местных турнирах в память "героев сво" / скриншот

Также имеют отношение к армии оккупантов и двое представителей мужского самбо. Абусупиян Алиханов является старшим инструктором спортивной команды при управлении Приволжского округа Росгвардии. А Ролан Зиннатов – капитан полиции и доцент кафедры физподготовки Уфимского юридического института Министерства внутренних дел.



Зиннатов участвует в турнире "Za победу" / скриншот

Идем дальше. Представитель России в джиу-джитсу Дмитрий Бешенец подписан на провоенизированные и провластные страницы в соцсетях. Тем самым отличился спортсмен по тайскому боксу Константин Шахтарин.

Особенно зашкварным является допуск к Всемирным играм звезды российского фридайвинга Алексея Молчанова. Он является президентом Федерации фридайвинга России и без проблем проводит соревнования в оккупированном Крыму. Делает он это вместе с еще одним будущим участником игр Александром Кусакиным по парафридайвингу.



Кусанкин незаконно посетил Крым / скриншот

Также двое спортсменов в подводном плавании Алексей Федькин и Екатерина Михайлушкина упоминаются на сайте ЦСКА как его члены. А вейкбордистка Ирина Рыжова участвовала в турнире GASFORT OPEN CUP в Севастополе в 2020 году.

Еще четверо спортсменов прямо не были замечены в поддержке войны, но публиковали в соцсетях фотографии с военными и носили "георгиевские ленты". Поэтому нейтральностью на "альтернативной Олимпиаде" и не пахнет.

Напомним, что недавно ВСУ отправили "на концерт к Кобзону" мастера спорта России по легкой атлетике Николая Березникова. Серебряный призер чемпионата России был ликвидирован украинской армией.