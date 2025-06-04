Россияне продолжают свою военную агрессию против Украины. Уже три года страна-террорист ведет войну против соседнего государства, убивая мирное население и разрушая города, сообщает 24 Канал. Среди военных России есть немало представителей спорта, которые пошли на войну из-за своих убеждений или неудачи на профессиональной арене. Одним из таких стал мастер спорта по легкой атлетике Николай Березников, сообщает Necro Mancer.

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Умер на войне

К счастью, Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать российского террориста-спортсмена. О месте смерти и ее более подробные обстоятельства пока неизвестно.

Николай родился в 1991 году в Черепановом, что в Новосибирской области России. В 2013 году Березников выиграл серебряные медали в России среди молодежи на дистанции 200 метров.

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В том же году будущий оккупант получил "серебро" чемпионата России по эстафетному бегу и получил звание мастера спорта. Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили титулованного российского боксера из Воронежа.