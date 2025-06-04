Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова, которая намекнула, что Олег Верняев якобы находится под влиянием российской агентуры. Гимнаст публично отреагировал на обвинения функционера, пишет 24 канал со ссылкой на Чемпион.

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Как Верняев прокомментировал обвинения

Гимнаст отметил, что, чтобы обвинять спортсменов в "продажности за рубли", Федерация должна была бы обратить внимание на реальные случаи пророссийских симпатий в команде. По его словам, такие люди действительно есть, и странно слышать подобные обвинения, когда во время международных соревнований тренеры из украинской сборной сами идут обниматься с российскими судьями.

Я пью кофе и общаюсь с иностранцами, меня спрашивают как я отношусь к русским, а потом тренер из оккупированного города, из Донецка, обнимается с судьей из России. Это вопрос,

– сказал Олег Верняев.

Он также добавил, что в сборной есть уклонисты, но те кто выигрывают медали они не нужны.

"Я офицер, и никто не знает из тренеров и спортсменов, кого могут отправить. Я о своем звании никому не говорю из уважения к военным, потому что они воюют. Был бы я военным, тогда бы можно было", – заявил Олег Верняев.

Напомним, что в начале мая мужская сборная Украины по гимнастике планировала бойкотировать чемпионат Европы в ответ на отстранение главного тренера Геннадия Сартинского, который имел конфликт со Стеллой Захаровой.

