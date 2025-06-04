Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова, яка натякнула, що Олег Верняєв нібито перебуває під впливом російської агентури. Гімнаст публічно відреагував на звинувачення функціонерки, пише 24 канал з посиланням на Чемпіон.

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Як Верняєв прокоментував звинувачення

Гімнаст зазначив, що, щоб звинувачувати спортсменів у "продажності за рублі", Федерація мала б звернути увагу на реальні випадки проросійських симпатій у команді. За його словами, такі люди дійсно є, і дивно чути подібні звинувачення, коли під час міжнародних змагань тренери з української збірної самі йдуть обійматися з російськими суддями.

Я п'ю каву і спілкуюсь з іноземцями, мене питають як я ставлюсь до росіян, а потім тренер з окупованого міста, з Донецька, обіймається із суддею з Росії. Оце питання,

– сказав Олег Верняєв.

Він також додав, що в збірній є ухилянти, але ті хто виграють медалі вони не потрібні.

"Я офіцер, і ніхто не знає з тренерів і спортсменів, кого можуть відправити. Я про своє звання нікому не кажу з поваги до військових, бо вони воюють. Був би я військовим, тоді б можна було", – заявив Олег Верняєв.

Нагадаємо, що на початку травня чоловіча збірна України з гімнастики планувала бойкотувати чемпіонат Європи у відповідь на відсторонення головного тренера Геннадія Сартинського, який мав конфлікт із Стеллою Захаровою. Також сам Верняєв мав конфлікти з жінкою.

