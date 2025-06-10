Російські терористи продовжують обстрілювати українські міста. Вже три роки з початку повномасштабної війни окупанти атакують цивільні об'єкти та вбивають мирних людей, повідомляє 24 Канал.

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Уламки на стадіоні

Чергова масована атака на Київ сталась в ніч проти 10 червня. Росіяни запустили по столиці близько сотні ударних безпілотників, які пошкодили житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Одним із пошкоджених об'єктів став міський стадіон "Спартак". Від уламків дрона зафіксовані руйнування трибун та стін, а також уражені бігові доріжки та футбольне поле. На щастя, постраждалих немає.

Фото пошкодженого стадіону "Спартак" / фейсбук Юлії Хан:

Відзначимо, що стадіон розташований у Подільському районі Києва та рідко використовується для футболу. Переважно на ньому грають у регбі.

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Пошкоджені бігові доріжки використовуються бігунами та легкоатлетами. Також на арені є сектори для штовхання ядра, метання диска, молота та списа. Стадіон відкрився у 1934 році, а наприкінці 70-х зазнав капітального ремонту.

На ньому встановили чотири металеві вежі для освітлення. Місткість арени становить близько п'яти тисяч глядачів. У новітній історії на арені збудували дві критих спортивні зали, а також два поля для міні-футболу та басейн.