В этом году в Международном олимпийском комитете произошла смена руководства. Вместо Томаса Баха организацию впервые в истории возглавила женщина – 41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве.

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Шаг навстречу террористам

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию сразу решила продолжить политику Баха в отношении спортсменов из России и Беларуси. Бывший президент МОК защищал права представителей стран-террористок участвовать в международных соревнованиях.

Ковентри также выступает против полного устранения этих атлетов. Более того, как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports, Кирсти планирует начать переговоры о полном возвращении России и Беларуси на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры.

Кирсти заявила: "Я против запретов, но считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Я бы хотела создать специальную рабочую группу, которая разработает политику и рекомендации, которыми мы сможем руководствоваться в конфликтах. В Африке сейчас происходят ужасные конфликты. К сожалению, они никуда не исчезают. Так как мы собираемся защищать и поддерживать спортсменов? Как мы обеспечим возможность участия всех спортсменов в Олимпийских играх? Наша ответственность – гарантировать их безопасность и поддержку уже во время Игр. Это тонкий баланс. Но в конечном итоге я считаю, что в интересах олимпийского движения – добиться представительства всех спортсменов".

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Также Кирсти не ответила отрицательно на вопрос, будет ли Россия допущена к зимним Олимпийским играм-2026. Председатель МОК отметила, что это решение будет принято коллективно всеми членами организации.

Напомним, что при каденции Томаса Баха МОК позволял федерациям отдельно решать вопрос допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Поэтому многие представители стран-террористок могли участвовать в турнирах в нейтральном статусе.