Впервые в истории Международный олимпийский комитет возглавила женщина и представительница Африки. 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри получила более 50 процентов голосов в первом раунде голосования, пишет 24 Канал.
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Отношение нового президента МОК к россиянам
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию считается протеже Томаса Баха. Поэтому не трудно догадаться, что она будет продолжать политику предшественника, в том числе в отношении представителей стран-агрессоров.
Во время избирательной компании она воздерживалась от прямых ответов относительно допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм. В комментарии для RFI она намекнула, что будет отстаивать интересы спортсменов и обеспечивать равные права.
"В современном мире нам в основном приходится решать вопрос о том, как защитить и поддержать спортсменов во всех зонах конфликтов. Мы видим все больше и больше конфликтов в Африке, они происходят в Европе и на Ближнем Востоке. Нам необходимо создать рабочую группу для разработки рамок по защите и поддержке спортсменов во всех этих зонах конфликтов, чтобы они могли участвовать в Играх. В конце концов, мы также должны быть уверены, что все спортсмены на Играх будут защищены", – сказала Ковентри.
Напомним, что Томас Бах отстаивал возвращение россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе. За такую толерантность "благодарная" Россия прозвала президента МОК "нацистом".
Что известно о новом президенте МОК
- Кирсти Ковентри родилась 16 сентября 1983 года в Зимбабве. С детства она увлекалась спортом и занималась плаванием.
- В 16 лет она впервые приняла участие в Олимпийских играх. Во время спортивной карьеры она завоевала семь олимпийских наград: два "золота", четыре серебряные медали, и одну "бронзу.
- С 2019 года работала министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. В 2023-м была переизбрана на должность на второй срок.
- В 2012 году Ковентри избрали в Комиссию спортсменов в организации МОК. С 2023 года она входит в Исполком МОК.