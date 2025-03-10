Российское руководство во главе с Владимиром Путиным всегда использовало спорт в своих корыстных целях. Однако этого не понимали в Международном олимпийском комитете, пишет 24 Канал.

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Почему Баха в России называют нацистом

Благодаря содействию президента МОК Томаса Баха Россия стала хозяйкой Зимних Олимпийских игр-2014. После проведения соревнований отношения спортивного функционера с Путиным испортились.

В интервью RND Томас Бах объяснил, что именно стало камнем преткновения во взаимодействии Баха с кровавым диктатором.

"Мы очень хорошо с ним поработали накануне зимней Олимпиады в Сочи – так же как хорошо работали с любым правительством, любым главой государства принимающей страны.

Однако очень скоро после Игр в Сочи стало известно о допинге в России, который спонсировался государством, что серьезно испортило отношения. В результате наших действий после вторжения в Украину отношения с Россией теперь не только полностью заморожены, они также превратились в полную противоположность. С тех пор меня в России называют нацистом", – рассказал Бах.

Отметим, что несмотря на замороженные отношения президент Бах позаботился, чтобы представители страны-террористки приняли участие в Олимпийских играх в Париже-2024. Президент МОК настоял на допуске россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе.

Напомним, что 26 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет официально принял отставку Томаса Баха. Окончательно он покинет пост 23 июня. Имя нового главы Комитета станет известно 20 марта.