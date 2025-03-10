В понедельник, 10 марта, в Москву прибыл президент FIG и кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабе. Он провел встречи с токсичными лицами, которые находятся под санкциями Украины и Евросоюза, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Читайте также Томас Бах сделал подарок "нейтральной" россиянке, которая служит в захватнической армии
Новый симпатик "нейтральных" террористов
Спортивный функционер любезно обнимался с олимпийским чемпионом и вице-президентом Федерации гимнастики России Никитой Нагорным.
Этот "нейтральный" спортсмен активно поддерживает захватническую политику диктатора Путина. Подсанкционный атлет причастен к похищению украинских детей с оккупированных территорий и возглавляет милитаризованную структуру "Юнармия".
Видео встречи Ватанабе с Нагорным
Кандидат в президенты МОК выступил за возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.
Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась. В федерации мы предполагаем возможность участия в нейтральном статусе. Пока продолжается конфликт, возможности выступления под российским флагом нет,
– заявил Ватанабе.
На прошлой неделе Ватанабе посетил столицу Украины. Японский функционер агитировал за возвращение россиян и призвал "воздержаться от ненависти".
Отметим, что Моринари Ватанабе возглавляет Международную федерацию гимнастики (FIG) с января 2017 года. В сентябре 2024 года он стал одним из семи кандидатов на должность президента МОК.
Напомним, что многолетний глава МОК Томас Бах официально подал в отставку. Нового президента организации выберут 20 марта.