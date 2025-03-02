Российская "нейтральная" лыжница Варвара Прохорова в своем инстаграме похвасталась фотографией с президентом МОК Томасом Бахом. Спортсменка находится в Швейцарии, где готовится к чемпионату мира, пишет 24 Канал.

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Президент МОК порадовал "нейтральных" спортсменов

Международный олимпийский комитет допустил россиянку к соревнованиям, пренебрегая тем фактом, что она имеет звание прапорщика российской армии.

Томас Бах любезно сфотографировался с представительницей страны-агрессора и даже сделал ей подарок в виде сердечка.

"Утро началось в прекрасной компании с мистером Томасом Бахом и олимпийским сувениром", – подписала фото Прохорова.

Подарок россиянке от Томаса Баха / фото из инстаграма лыжницы

В комментариях спортсменку попросили, чтобы она решила "вопросики" с главой МОК. Мол, деду нужно было только подарить банку икры. Прохорова ответила, что "да, мы разговор провели. И на Эльбрус позвали".

Напомним, что Томас Бах подал в отставку с должности президента МОК. Имя нового главы организации станет известно 20 марта. А 23 июня 2025 года немецкий функционер окончательно покинет пост.