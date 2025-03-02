Російська "нейтральна" лижниця Варвара Прохорова у своєму інстаграмі похизувалася фотографією з президентом МОК Томасом Бахом. Спортсменка знаходиться у Швейцарії, де готується до чемпіонату світу, пише 24 Канал.

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Президент МОК потішив "нейтральних" спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет допустив росіянку до змагань, знехтувавши тим фактом, що вона має звання прапорщика російської армії.

Томас Бах люб'язно сфотографувався з представницею країни-агресорки та навіть зробив їй подарунок у вигляді сердечка.

"Ранок розпочався у чудовій компанії з містером Томасом Бахом та олімпійським сувеніром", – підписала фото Прохорова.

Подарунок росіянці від Томаса Баха / фото з інстаграму лижниці

У коментарях спортсменку попросили, щоб вона вирішила "вопросікі" з очільником МОК. Мовляв, діду потрібно було лише подарувати банку ікри. Прохорова відповіла, що "так, ми розмову провели. І на Ельбрус покликали".

Нагадаємо, що Томас Бах подав у відставку з посади президента МОК. Ім'я нового очільника організації стане відомо 20 березня. А 23 черевня 2025 року німецький функціонер остаточно залишить посаду.