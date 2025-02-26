У середу, 26 лютого, Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) погодився прийняти відставку Томаса Баха. Рішення набуває чинності 23 червня, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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МОК прийняв відставку Баха

Вибори нового голови організації відбудуться під час сесії МОК, яка триватиме з 18 по 21 березня 2025 року. Ім'я нового президента МОК стане відомо 20 березня.

На посаду претендують семеро кандидатів: Фейсал Аль-Хуссейн (Йорданія), Себастьян Коу (Великобританія), Кірсті Ковентрі (Зімбабве), Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія), Йохан Еліаш (Швеція), Давид Лапарт'ян (Франція), Морінарі Ватанабе (Японія).

Раніше Томас Бах заявив, що не буде домагатися продовження терміну президента, попри заклики членів МОК зробити це.

Нагадаємо, що Томас Бах під час спортивної кар'єри ставав олімпійським чемпіоном. Він виграв "золото" у фехтуванні на рапірах у Монреалі у 1976 році.

У 1991 році Баха було обрано членом МОК, членом Виконкому МОК у 1996 році. Також він працював віцепрезидентом МОК понад 10 років. 10 вересня 2013 року був обраний десятим президентом МОК.