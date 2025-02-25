Світовий спорт масово застосував санкції до росіян після початку повномасштабної війни в Україні. Команди з Росії не допускали до міжнародних змагань, а індивідуальних атлетів змушували виступати під нейтральним прапором.

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Знову поблажки окупантам

Втім Міжнародний олімпійський комітет вирішив не банити всіх росіян, хто не засудив війну. Тепер же організація вирішила знову піти назустріч представникам країни-терористки, повідомляє 24 Канал з посиланням на SVT Sport.

МОК закликав федерації допустити росіян та білорусів до кваліфікаційних змагань до зимової Олімпіади-2026. Про це представник організації повідомив на зустрічі із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU) та Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS).

При цьому в IBU зазначають, що МОК чинить тиск на організації, щоб ті будь-що дозволяли росіянам та білорусам змагатися. В самому ж союзі біатлоністів твердо дотримуються повного бану для представників країн-терористок.

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Міжнародний олімпійський комітет в якості захисту наводить приклад Олімпіади-2024. Тоді росіян та білорусів допустили в нейтральному статусі після перевірок на непричетність до збройних сил своїх країн.

У підсумку на змагання в Парижі тоді поїхав лише 31 "нейтральний" спортсмен. Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в італійському Мілані.