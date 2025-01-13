Влітку 2024 року в столиці Франції Парижі відбулись 33-ті літні Олімпійські ігри. Організатори розіграли 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту.

До теми Влаштував бійку з поліцією: бронзовий призер Олімпіади-2024 був затриманий правоохоронцями

Масова відмова від медалей

Після завершення Олімпіади чимало спортсменів почали жалітися на якість чемпіонських медалей. Як повідомляє 24 Канал із посилання на La Lettre, багато атлетів повернули нагороди назад в оргкомітет.

Причиною стало стирання верхнього шару на медалі. До прикладу, плавець з Франції Йоанн Ндоє-Бруар опублікував у соцмережах фото своєї нагороди, стан якої жахає.



Як виглядають золоті медалі ОІ-2024 через місяці / фото з соцмережі Х Йоанна Ндоє-Бруара

Спортсмен кумедно припустив, що на вигляд ця медаль схожа на нагороду Олімпіади-1924 в Парижі. Така проблема пов'язана із лаком низької якості, який був використаний Паризьким монетним двором при виробництві нагород.

Читайте також Австралія довічно дискваліфікувала героя Олімпіади-2024 через зміну громадянства

У підсумку троє топ-менеджерів цієї організації, які відповідали за якість продукту, були звільнені. У свою чергу в Міжнародному олімпійському комітеті пообіцяли якомога швидше замінити усі зіпсовані нагороди.

Відзначимо, що найбільше медалей на Іграх здобули представники США – 126, з яких 40 золотих. Україна ж посіла 22 місце у загальному заліку, здобувши 12 нагород (три "золота", 5 "срібла" та 4 "бронзи").