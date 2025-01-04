Фред Керлі розпочав словесну перепалку з працівниками поліції. Вже під час спроб його затримати, він спробував чинити опір, пише 24 канал з посиланням на A Bola.

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Затримання призера Олімпіади

Під час інциденту з Керлі була його дівчина, яка намагалася заспокоїти свого партнера, а також правоохоронців.

У заяві поліції йдеться, що коли атлета намагалися затримати, він чинив активний опір. Було викликано екстрену підтримку, застосовано електрошокер, і підсудного затримали без подальших інцидентів.

Суддя не знайшов підстав для звинувачення в хуліганстві або порушеннях правил поліції, тому Фреда Керлі відпустили з в'язниці під підписку про невиїзд.

Відзначимо, що американець на Олімпіаді-2024 здобув бронзову медаль у бігу на 100 метрів. Також він є срібним призером Токіо-2020.