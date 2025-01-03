У середу, 1 січня, на музичному фестивалі Rhythm and Vines у Новій Зеландії помер Хакарай Вілсон. Місцева поліція отримала виклик у справі про раптову смерть, пише 24 канал з посиланням на Ginnen Group Sports.

Читайте також Померла найстарша олімпійська чемпіонка у світі Келеті, яка пережила Голокост

Помер молодий боєць ММА

Випадок з Вілсоном не розглядається поліцією як підозрілий і всі матеріали вже передані до коронера для подальшого розслідування. Причину смерті бійця наразі не розголошують. Слідство досі триває.

Хакарая Вілсон розпочав професійну кар'єру в ММА у 2020 році. Він мав рекорд 4 перемоги і 3 поразки у змішаних єдиноборствах.

Його останній поєдинок відбувся у жовтні 2024 року. У листопаді того ж року він переніс операцію на лівій руці.