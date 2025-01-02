У четвер, 2 січня, в лікарні Будапешта померла Агнеш Келеті. Нещодавно її госпіталізували з діагнозом пневмонія, пише 24 канал з посиланням на rfi.

Читайте також Раптово помер легендарний німецький голкіпер Вольфганг де Бір

Що відомо про Келеті

9 січня 2025 року гімнастці мало виповнитися 104 роки. Агнеш була найуспішнішою спортсменкою Угорщини.

У 1940 році їй заборонили займатися спортивною діяльністю через єврейське походження. При окупації Угорщини вона змогла уникнути депортації до концтабору. Келеті зробила фальшиві документи і видавала себе за молоду християнку. Її батька та деяких родичів убили в Освенцимі, а матір і сестру врятували.

До 30 років Агнеш виборола 10 олімпійських медалей. Зокрема вона виборола 5 золотих медалей.

Пізніше вона оселилася в Ізраїлі і працювала вчителькою фізкультури. В Угорщину вона повернулася в 2015 році.