У четвер, 2 січня, Вольфганг де Бір мав відзначати свій 61 День народження. 30 грудня 2024 року раптово перестало битися його серце, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Боруссії Дортмунд.

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Помер легендарний голкіпер

Майже всю свою кар'єру футболіст провів у складі Боруссії Дортмунд. Загалом він зіграв понад 200 матчів, здобувши низку трофеїв.

У 1989 році де Бір став володарем Кубка Німеччини, а також у двох сезонах був переможцем Бундесліги у складі "джмелів". Також разом з Боруссією Дортмунд він здобував перемогу в Лізі чемпіонів.

У 2001 році гравець завершив професійну кар'єру через постійні травми. Останнім часом він працював у Боруссії Дортмунд, відповідаючи за зв'язки з фанатами.