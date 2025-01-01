Київське Динамо повідомило трагічну звістку. Помер український футболіст Віктор Насташевський, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Динамо.

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Що відомо про Насташевського

Володимир розпочав свій футбольний шлях у юному віці у складі Динамо, але закріпитися не зміг та зарекомендував себе, виступаючи за інші вітчизняні клуби. За свою кар'єру він виступав за такі клуби як Шахтар, київський СКА, Колос та Кривбас.

Закінчивши професійну кар'єру, присвятив себе пошуку юних талантів для Академії ФК Динамо по всій Україні, будучи з початку 2010-х дитячим селекціонером.

Кияни також висловили співчуття рідним та близьким померлого Віктора Насташевського.