Динамо вже вибудовує плани на найближче трансферне вікно. "Синьо-жовті" зацікавлені у підписанні гравців Руха та Ворскли, пише 24 канал з посиланням на Динамоманію.

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Кого хоче підписати Динамо

Керівництво киян зацікавлене у трансфері Олексія Сича з Руха та Іллі Крупського з Ворскли. Обидва футболісти грають на позиціях захисту, що може значно допомогти киянам.

Причиною підписання є те, що Олександр Караваєв вже гравець у віці, Олександр Тимчик травматичний, а Навін Малиш буде відданий в оренду.

Довідка. Олексій Сич у сезоні-2024/2025 зіграв 17 матчів за Рух, у яких відзначився 4-ма результативними передачами, а Ілля Крупський зіграв 15 матчів за Ворсклу, де відзначився однією результативною дією.

Відзначимо, що найближчий матч Динамо зіграє проти Галатасарая в Лізі Європи 21 січня.