Проте довго без клубу український футболіст не залишиться. Він близький до продовження кар'єри в чемпіонаті Кіпру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sportime.

Читайте також Гравці Кривбасу зробили фотосесію в стилі Бандери до його дня народження: бойові фото

Новий етап

Артем Бєсєдін найближчим часом має підписання контракт з Омонією-29М. Між сторонами існує принципова домовленість про угоду, тож залишиться тільки успішно пройти медогляд.

Зазначимо, що наразі цей клуб посідає останнє місце у вищому дивізіоні Кіпру. У 15 поєдинках команда набрала поки лише сім очок.

До слова. Наступний матч Омонія-29М зіграє вже 3 січня проти Паралімні, який розташовується на передостанній сходинці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Артем Бєсєдін виступав за Ордабаси з липня 2023 року. За цей час він провів 33 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив п'ять голів.