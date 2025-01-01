1 січня відзначають День народження Степана Бандери. До цього дня футболісти Кривбаса влаштували тематичну фотосесію, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу клубу.

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Вшанування Бандери від Кривбасу

Основними кольорами фотосесії стали червоний та чорний. У клубі зазначили, що вони згадують Степана Бандеру як одну з найбільших постатей боротьби за українську свободу та незалежність.

"Сьогодні, в день народження Степана Бандери, ми згадуємо одну з найбільших постатей боротьби за українську свободу та незалежність. Боротьби, яка досі триває. Його ідеї і незламність стали символом прагнення до вільної, суверенної України. Боротьба за свободу не має кордонів і часу, а гідність нації – понад усе. Його спадщина живе в кожному кроці на шляху до перемоги, в кожній дії заради нашої незалежності", – йдеться у дописі.

Фотосесія Кривбаса: фото з фейсбуку клубу