Непереможний боксер зазначив, що минулий рік був сповнений битв і тріумфів для кожного. Проте впевнений, що головна перемога для нашої нації ще попереду, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Олександра Усика.

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Побажання від чемпіона

Він побажав усім віри в Бога, адже вона здатна творити чудеса. Також боксер наголосив на важливості віри у власні сили та не забувати, що світло завжди перемагає темряву.

Олександр сподівається, що в новому році українські сім'ї залишатимуться разом, люди більше проявлятимуть єдність, терпимість і любов один до одного та частіше підтримуватимуть тих, хто особливо потребує допомоги. Також він побажав, щоб близькі були живі та здорові.

Я хочу подякувати Богу, за те, що все слава Богу. Я хочу подякувати всім людям, які за мене моляться та підтримують. Я хочу подякувати кожному, хто боронить нашу країну та допомагає нашій країні. Всіх з Новим роком, з прийдешнім Різдвом. Слава Богу за все, слава Україні!

– сказав Усик.

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Нагадаємо, що 21 грудня Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі одноголосим рішенням суддів у реванші з однаковим рахунком 116:112. Наразі його майбутні кроки в боксі залишаються невідомими.