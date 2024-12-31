Після пекельного бою в Ер-Ріяді Олександр Усик повернувся в Україну. Боксер зустрівся з Володмиром Зеленським, повідомляє 24 канал із посиланням телеграм-канал президента України.

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Чемпіон вдома

Сьогодні, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський опублікував спільне фото з Олександром Усиком, зазначивши, що чемпіон повернувся в Україну.

31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося,

– написав Володимир Зеленський.

Усик та Зеленський / Фото з соціальних мереж президента України

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів – 116:112. Після поєдинку проти "Циганського короля" український чемпіон прийняв виклик від іншого британського боксера.