Після пекельного бою в Ер-Ріяді Олександр Усик повернувся в Україну. Боксер зустрівся з Володмиром Зеленським, повідомляє 24 канал із посиланням телеграм-канал президента України.
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Чемпіон вдома
Сьогодні, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський опублікував спільне фото з Олександром Усиком, зазначивши, що чемпіон повернувся в Україну.
31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося,
– написав Володимир Зеленський.
Усик та Зеленський / Фото з соціальних мереж президента України
Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів – 116:112. Після поєдинку проти "Циганського короля" український чемпіон прийняв виклик від іншого британського боксера.