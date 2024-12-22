Після оголошення переможця реваншу Усик – Ф'юрі на ринг вийшов Даніель Дюбуа. Британський боксер звернувся до українця, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Дюбуа кинув виклик Усику

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа вийшов на ринг та кинув виклик Олександру Усику. Британський боксер вимагає реваншу від українського чемпіона.

Усик прийняв виклик від Дюбуа та сказав, що він готовий битися з британцем. У майбутньому поєдинку на кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Дюбуа звернувся до Усика:

Нагадаємо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа зустрічались у 2023 році у Вроцлаві. Тоді український боксер переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.