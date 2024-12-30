Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі порівняв спадщину Олександра Усика та братів Кличків. 37-річний спортсмен відзначив успіхи українського боксера.

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Гвоздик про Усика

Олександр Гвоздик вважає, що Олександр Усик вже значно перевершив Віталія та Володимира Кличків, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

Після першого бою з Ф'юрі Усик став абсолютом у супертяжах, до цього був у крузервейті, а брати Клички ніколи не були абсолютами, хоча вони дали величезний поштовх для розвитку в боксу в Україні,

– сказав Гвоздик.

Український боксер також прокоментував реванш Усик – Ф'юрі. На його думку, у другому поєдинку результат був повністю очікуваний на відміну від першого протистояння.

Гвоздик підкреслив, що Олександр Усик просто виконував свою роботу та здобув впевнену перемогу, тому результат повністю закономірний.

Олександр Гвоздик також зазначив, що сам бій був рівний, ніж попередній. Однак український чемпіон переміг без жодних питань.

Нагадаємо, що Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі одностайним рішенням суддів з рахунком 116-112. Після чого український боксер прийняв виклик від іншого британського супертяжа.