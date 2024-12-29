Американський тренер Тедді Атлас вражений досягненнями Олександра Усика. Легендарний фахівець заявив, що український чемпіон досяг рівня інших найкращих боксерів у хевівейті.

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Усик на рівні з легендами боксу

Тедді Атлас у своїй передачі на власному ютуб-каналі поділився думкою щодо величі Олександра Усика у світовому боксі, повідомляє 24 канал.

Американський тренер, що працював з Майком Тайсоном та іншими відомими боксерами заявив, що український чемпіон досяг рівня Мухаммеда Алі, Джо Луїса, Роккі Марчіано, Джека Демпсі.

Кожен виклик на своєму шляху Усик пройшов з гідністю. Я думаю, що його ім'я можна помістити поряд з іменами найбільших супертяжів усіх часів

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів з рахунком – 116:112. Раніше відомий американський тренер Малік Скотт назвав потенційних суперників українського чемпіона.