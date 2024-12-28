21 грудня в Ер-Ріяді Олександр Усик у непростому поєдинку переміг британця Тайсона Ф'юрі. Судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру, пише 24 Канал.

Читайте також Усик очолив десятку найкращих супертяжів світу: на якому місці опинився Ф'юрі

Коли наступний бій Усика

Одразу ж після бою на ринг вийшов Даніель Дюбуа, який кинув виклик українцю. Олександр не довго думаючи погодився на пропозицію, попросивши Туркі Аль аш-Шейха організувати двобій.

Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас в інтерв'ю Boxing Scene розповів, коли варто очікувати повернення чемпіона на ринг. За його словами, Усику не варто поспішати.

"До наступного бою буде довга підготовка. Після чергових 12 раундів з Ф'юрі Олександру потрібен тривалий і хороший відпочинок.

Думаю, нового бою Усика варто чекати не раніше кінця липня чи серпня", – повідомив Клімас.

Також менеджер Усика висловився щодо ймовірного суперника.

Дюбуа? Він повинен побити Паркера, перш ніж він зможе почати навіть думати про Усика,

– заявив Клімас.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа проведе захист титулу чемпіона IBF 22 лютого 2025 року проти новозеландця Джозефа Паркера. Бій відбудеться на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді.

У разі успіху Дюбуа та Усик можуть визначити абсолютного чемпіона світу. Це буде другий поєдинок боксерів. 26 серпня 2023 року українець достроково переміг "Динаміта" у Вроцлаві.