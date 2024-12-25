Авторитетний спортивний портал GiveMeSport опублікував рейтинг найкращих боксерів надважкого дивізіону на даний час. Під час складання списку експерти враховували загальний рекорд, титули, здібності на рингу, пише 24 Канал.

Читайте також Як дружина Усика підтримувала його під час реваншу: емоційне відео

Усик – найкращий боксер хевівейту

Престижний рейтинг закономірно очолив українець Олександр Усик. На рахунку чемпіона світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO 23 перемоги на профі-рингу, 16 з яких нокаутом.

Другу сходинку рейтингу займає чемпіон IBF Даніель Дюбуа, а на третій розмістився Тайсон Ф'юрі, якого двічі переміг Олександр Усик.

Також до топ-10 входять Джозеф Паркер, Агіт Кабаєл, Чжан Чжілей, Мартін Баколе, Майкл Хантер та Мозес Ітаума.

Топ-10 супертяжів на цей час

1. Олександр Усик 23-0 (16 КО)

2. Даніель Дюбуа 22-2 (21 КО)

3. Тайсон Ф'юрі 34-2-1 (24 КО)

4. Ентоні Джошуа 28-4 (25 КО)

5. Джозеф Паркер 35-3 (23 КО)

6. Агіт Кабайєл 25-0 (17 КО)

7. Чжан Чжилей 27-2-1 (22 КО)

8. Мартін Баколе 22-1 (16 КО)

9. Майкл Хантер 26-1-2 (16 КО)

10. Мозес Ітаума 11-0 (9 КО)

Зазначимо, що трьох боксерів з верхньої частини списку переміг Усик: по два рази Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, а також Даніеля Дюбуа у серпні 2023. До речі, володар титулу IBF кинув виклик українцю одразу ж після завершення мегафайту 21 грудня.