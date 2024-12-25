В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Кіри Кучеренко.

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Як дружина підтримувала Усика

На відео видно, як Катерина викрикує через весь зал, щоб Олександр точно її почув, а також видно було, що жінка дуже хвилювалася.

Зокрема підтримку дружини Олександра можна було почути ще в прямому ефірі.

Підтримка Олександра Усика від дружини: дивіться відео

Нагадаємо, що після другого бою з "Циганським королем" Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику і той прийняв його.