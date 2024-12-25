21 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Туркі Аль аш-Шейха.
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Повне відео реваншу
Всі троє арбітрів встановили рахунок 116:112.
Олександр Усик захистив чемпіонські пояси WBA, WBC та WBO. Наразі Усик не є абсолютним чемпіоном, адже раніше він відмовився від титулу для переможця бою Дюбуа – Джошуа.
Повний запис реваншу Усик – Ф'юрі: дивіться відео
Нагадаємо, що після другого бою з "Циганським королем" Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику і той прийняв його.