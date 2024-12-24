Епатажний боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі вважає себе переможцем битви з Олександром Усиком. З таким настроєм британець збирається відсвяткувати Різдво, пише 24 Канал.

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Ф'юрі привітав Усика, але відмовився визнавати поразку

Скандальний Ф'юрі планує відпочити у колі сім'ї разом зі своїми дітьми та дружиною.

Я тепер поїду додому, у мене буде чудове Різдво. Я не був вдома три місяці, я готувався у тренувальному таборі. Так що буду вдома, насолоджуватимуся життям,

– цитує слова Ф'юрі Boxing Scene.

"Циганський король" вірить, що судді забрали у нього перемогу над Усиком. Таким чином британець заспокоює себе після фіаско в Ер-Ріяді.

Як я казав, Усику зробили подарунок на Різдво, але це не його вина. Я його привітав, а тепер радітиму життю вдома,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що перед боєм організатори відкрито висловлювали підтримку Тайсона Ф'юрі. У випадку програшу Усика вони планували організувати третій бій. Після перемоги українця потреба у трилогії відпала сама собою.

Британський боксер Спенсер Олівер сподівається побачити бій Ф'юрі з Джошуа. Це один з найочікуваніших поєдинків серед фанів боксу.