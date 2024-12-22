В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

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З ким ще може побитися Ф'юрі

Олівер вважає, що Ф'юрі спробував помститися за поразку, однак у нього не вийшло.

Що далі? А далі Ф'юрі проти Джошуа, бо у Саудівській Аравії дуже хочуть цей бій. Не думаю, що ми побачимо ще багато боїв Ф'юрі,

– сказав ексчемпіон світу.

Він також зазначив, що окрім Джошуа, Ф'юрі немає з ким побитися. Він уже заробив достатньо грошей, що йому ще доводити.

Нагадаємо, що уже давно ходять чутки, що Ентоні Джошуа може провести бій проти Тайсона Ф'юрі.