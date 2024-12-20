Реванш між Усиком та Ф'юрі привертає ще більшу увагу, аніж перша зустріч боксерів в Ер-Ріяді. Тому й гонорари будуть більшими, інформує 24 Канал із посиланням на The Sportster.

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На 69 мільйонів більше, аніж у першому бою

Загальний гонорар реваншу Усик – Ф'юрі складе аж 190 мільйонів доларів. Якщо порівнювати із гонораром, який був у першій зустрічі боксерів, то загальна сума зросла на 40 мільйонів.

Цікаво! У першому бою співвідношення загального гонорару було 70% на 30% на користь "Циганського короля" – Тайсон заробив 105 мільйонів, а Усик лише 45 мільйонів доларів.

Натомість у реванші вже значно більше заробить український боксер (співвідношення 60 на 40) – 114 мільйонів проти 76-ти мільйонів, які поповнять кишені Тайсона.

Це буде рекордний чек у кар'єрі Олександра Усика. Ймовірно, що частина зароблених коштів піде на ЗСУ та власний стартап Усика Ready To Fight.

Вже 21 грудня усі уболівальники дізнаються, чи зможе Усик підкріпити зароблений гонорар ще й перемогою над Ф'юрі. Протистояння проти Тайсона можна буде переглянути в Україні у ніч на 22-ге грудня на медіасервісі MEGOGO.