В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на Fight Hype.

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Едвардс про результат реваншу

Боксер вважає, що рахунок був справедливим. Перші раунди були близькими, Тайсон був кращим у середині бою, але кінцівка точно була за Усиком.

Я думаю, він виграв останні шість раундів. Обидва боксери поважали один одного, але реванш не був кращим за перший бій. Усик зробив те, що мав зробити, але, на мою думку, тактично Ф'юрі був набагато кращим,

– зазначив Санні Едвардс.

Нагадаємо, що промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, відповів, чи буде третій бій з Тайсоном Ф'юрі.