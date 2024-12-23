Усі троє суддів віддали перемогу Олександру Усику одноголосним рішенням 116:112. У разі поразки українського чемпіона мав би відбутись третій бій проти "Циганського короля".

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Красюк про трилогію Усик – Ф'юрі

Олександр Красюк висловися щодо третього поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що це цілком можливо, повідомляє 24 канал із посиланням на TNT Sports Boxing.

Промоутер українського чемпіона підкреслив, що у цьому немає проблем, але чи захоче "Циганський король" третього бою з ним. Якщо Ф'юрі виявить бажання, то чому б ні.

Трилогія? Чому б ні? Я не знаю, це рішення Усика, завжди він приймає рішення. Але чи захоче світ боксу побачити третій бій, ось відповідь на запитання насправді,

– сказав Красюк.

Раніше Олександр Усик поділився думками щодо можливого бою Ф'юрі – Джошуа. Також він звернувся до вболівальників, які підтримували українського чемпіона у пекельній битві з Тайсоном Ф'юрі.