Усі троє суддів визначили переможцем Олександра Усика у поєдинку з "Циганським королем" – 116:112. Український чемпіон світу у надважкій вазі залишився непереможеним.

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Усика впізнають на вулиці

Олександр Усик розповів про деякі проблеми, які його спіткали після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Український чемпіон прославився на весь світ, що іноді заважає у звичайному житті.

Є маленька проблема: я люблю гуляти вулицею – і тепер це проблема. В Україні велика проблема, у Лондоні – 100 відсотків, у США – ні, в Лос-Анджелесі – ні,

– розповів Усик.

Він також пригадав нещодавню подорож у Лос-Анджелес зі своїм менеджером Егісом. Тоді вони вирушили в Беверлі-Гіллз.

Олександр розповів, як він зі своїм менеджером пішли випити кави та прогулятись, а навколо було чути: "О, це Усик!" – "Ні, це не Усик", "Так, так, це чемпіон світу" – "Ні, ні, ні".

Після чого Усик сказав Егісу, щоб вони розвертались та пішли звідти в інший бік.

Зазначимо, що раніше Олександр Усик розповів про боксера, якого не зможе перемогти ніколи. Український боксер також звернувся до вболівальників та подякував за підтримку.