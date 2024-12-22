Судді одноголосним рішенням віддали перемогу Олександру Усику у поєдинку проти "Циганського короля" – 116:112. Українець також зберіг за собою три головних титули – WBC, WBO та WBA.

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Усика розсмішив ЗМІ

Олександр Усик після коротких міркувань розповів, якого боксера він ніколи не зможе перемогти. Відповідь українського чемпіона була лаконічною, повідомляє 24 канал із посиланням на Talksport.

Олександр Усик,

– сказав боксер.

Представників ЗМІ не здивувала така відповідь, а лише викликала радість та сміх серед них.

Зазначимо, що Олександр Усик розповів, чому підняв шаблю Івана Мазепи після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Також український боксер прийняв виклик від Даніеля Дюбуа, який захотів реваншу.