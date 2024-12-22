Перед поєдинком команда Усика хотіла, щоб "Циганський король" поголив бороду. Однак британець вирішив цього не робити, хоча Олександр погодився на прохання представників Ф'юрі не цілувати хрест між раундами.

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Як Ф'юрі допомогла борода

Федір Черкашин відповів на запитання журналіста NV, яку роль відіграла густа борода Тайсона Ф'юрі у реванші проти Олександра Усика, повідомляє 24 канал.

Чемпіон WBC International у середній вазі розповів, що борода "Циганського короля" допомогла йому, але не стала вирішальним фактором у поєдинку з українським чемпіоном.

Можливо, борода трохи гасила силу ударів, але це не стало визначальним фактором. Усик працював технічно й точно, і це принесло йому перемогу, не залежно від цього,

– сказав Черкашин.

Зазначимо, що Олександр Усик розповів за що найбільше переймався у реванші проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон також прокоментував підняття шаблі Івана Мазепи після перемоги над "Циганським королем".