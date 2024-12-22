Олександр Усик у непростому поєдинку переміг велетня Тайсона Ф'юрі та захистив чемпіонські титули. Судді одноголосно віддали свої голоси тріумфатору мегафайту, пише 24 Канал.

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Черкашин: Ф’юрі – майстер брудних трюків

Така одностайність суддів стала несподіванкою для українсько-польського боксера Федора Черкашина. Перед поєдинком він побоювався, що перемогу в Усика можуть "вкрасти". Про це чемпіон WBC International у середній вазі розповів в інтерв'ю NV.

Ризик, що судді віддадуть перемогу Ф’юрі був, особливо на території, де організатори відкрито підтримували Фʼюрі. Але Усик зробив усе, щоб переконати всіх. Його контроль бою, точність і перевага в ударах не залишили місця для сумнівів,

– зазначив Черкашин.

Під час поєдинку "Циганський король" досить часто використовував брудні прийоми. Рефері поєдинку переважно заплющував очі на порушення.

"Ф’юрі – майстер брудних трюків, це не секрет. Лікті, удари по потилиці, тримання в клінчах – усе це було. Але Усик – досвідчений боєць, який готовий до такого. Він тримав себе в руках і навіть психологічно переграв Тайсона", – розповів Черкашин.

Нагадаємо, що за підсумком дванадцяти раундів судді констатували перемогу Усика над британцем: 116:112, 116:112, 116:112. Свій наступний бій українець може провести проти Даніеля Дюбуа, який володіє поясом IBF. У такому випадку Олександр матиме змогу вдруге стати абсолютом хевівейту.