Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вдруге у своїй кар'єрі переміг британця Тайсона Ф'юрі. Після бою український чемпіон підняв над головою шаблю Івана Мазепи, пише 24 Канал.

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Усик нагадав світу про гетьмана Мазепу

Унікальний артефакт був спеціально привезений до Саудівської Аравії фахівцями Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського. Презентація шаблі гетьмана Мазепи стала важливим меседжем культурної дипломатії.

Після бою Олександр Усик у своєму інстаграмі пояснив, чому взяв участь в ефектному перформансі.

"Справжня шабля видатного українського гетьмана Івана Мазепи. Тримати в руках унікальний артефакт, якому понад 300 років, було честю для мене.

Століттями Росія паплюжила ім'я гетьмана Мазепи. Тепер воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує. Все тільки починається!", – написав Усик.

Усик з шаблею Мазепи в Ер-Ріяді / фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Іван Мазепа був головою козацької держави на Лівобережній (1687—1704) і всій Наддніпрянській Україні (1704—1709). Він дбав про економічну та військову могутність України. Мазепа фінансував будівництво церков, монастирів, навчальних закладів.

Російська історична наука зліпила з Мазепи образ зрадника. Його ім'я згадувалося виключно в лайливому контексті. Російська церква та її сателіт Українська церква Московського патріархату досі не зняли анафему з гетьмана.