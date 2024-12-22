Бій Усика проти Ф'юрі відбувся 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді. Усик, володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у важкій вазі, захистив свій титул. Одразу після перемоги українець підняв над головою шаблю Мазепи XVII століття. Унікальний артефакт побачили мільйони глядачів в усьому світі.

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Іван Мазепа понад 20 років був головою козацької держави та об’єднав за час свого правління Лівобережну і Правобережну Україну. Окрім того, Мазепа був меценатом: фінансував будівництво церков і монастирів, навчальних закладів, вклавши в це понад мільйон золотих дукатів, що в наш час можна оцінити у понад 150 мільйонів доларів.

Образ гетьмана надихав Віктора Гюго, Джорджа Байрона, Ежена Делакруа, Теодора Жеріко, Ференца Ліста та багатьох інших видатних митців, які присвячували йому свої твори. В Україні Мазепу славлять як героя, який боровся за суверенітет країни та її свободу від імперського панування.

Шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці XVII століття. Вона є зразком українського зброярства, сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури, з якими Україна підтримувала дипломатичні й торгові відносини. Шаблю гетьман Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу. Згодом його нащадки продали її збирачу колекції української старовини Василю Тарновському. Так вона опинилася в нашому музеї, щоб сьогодні презентувати на весь світ українську культуру та одного з найвидатніших українських воїнів,

– розповідає Максим Блакитний, директор Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського.

До Саудівської Аравії шаблю доставили з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Її презентація – важливий крок культурної дипломатії.

Організаторами проєкту виступили Благодійний фонд Олександра Усика та UKRAINE WOW. Це громадська організація, яка займається популяризацією української культури. Проєкт створений у співпраці з "Аврора Мультимаркет" за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства закордонних справ України, Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія, промоутерської компанії "K2 Promotions", Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського та Чернігівської ОДА й за сприяння Міністерства культури Королівства Саудівська Аравія, Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія та організаторів бою SELA. Консультантом проєкту виступив український історик Олексій Сокирко.

На третьому році повномасштабної війни розповідати про Україну важливо як ніколи. Особливо в країнах, які можуть бути великими партнерами для нашої країни, її відбудови та збереження нашої культурної спадщини. Саудівська Аравія – одна з них. І ми дуже щасливі, що тема козацтва, ім'я видатного гетьмана відгукнулися організаторам події і ми отримали унікальний дозвіл вперше в історії боксу на експонування шаблі Мазепи просто на ринзі в руках нашого чемпіона. Через подібні проєкти ми будемо залучати увагу широкої аудиторії до історій видатних українців, їхньої спадщини та внеску у світову культуру. Століттями Росія паплюжила ім'я гетьмана Мазепи. Завдяки Олександру Усику воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує,

– говорять співзасновниці UKRAINE WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Варто знати. Уздовж клинка шаблі є напис: "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю". З правого боку клинка зображені дві свічки, двоє янголів, а також коронована Богородиця з дитиною і гілочкою. Таке її зображення називається "Нев'янучий цвіт".

Олександр Усик не вперше звертається до теми козацтва. У липні 2022 року він з'явився на пресконференції з тодішнім суперником Ентоні Джошуа в образі запорожця, на перший бій проти Ф'юрі виходив у парадному "гетьманському" костюмі й загалом регулярно робить собі історичні козацькі зачіски та заходить у ринг під тематичну музику.

Довідка. Ukraine WOW – громадська організація, заснована Ярославою Гресь та Юлією Соловей. У співпраці з “Аврора Мультимаркет” Ukraine WOW популяризує українську культуру на світовій арені, а також усередині самої країни, об'єднувати людей довкола українських wow, пов’язуючи історію та новітні технології, видатних діячів минулого й топові імена сучасності.